Una stagione disastrosa per le sarde della Serie D. Sono partite in cinque lo scorso settembre, tre sono retrocesse in Eccelenza, l'Olbia e il Latte Dolce si sono salvate all'ultima giornata di campionato. Peggio di così non poteva finire.

La Cos (sino a tre anni fa si chiamava Muravera), è retrocessa al suo terzo campionato di Interregionale, L'Ilva promossa un anno fa, è subito tornata in Eccellenza, dopo aver ripetutamente sfiorato la salvezza diretta. L'Atletico Uri è scivolato in Eccellenza dopo quattro anni giocati in D. Risultato: l'attuale organico delle sarde col diritto di iscriversi alla Serie D, è formato da sole tre squadre: Olbia, Latte Dolce e Budoni, neo promosso dopo aver stravinto il campionato di Eccellenza.

E adesso? Non resta che sperare in qualche ripescaggio (cosa non facile) e che il Monastir vinca il playoff che si appresta a giocare a livello nazionale dopo aver vinto oggi lo spareggio di Eccellenza col Tempio.

