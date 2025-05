Sembrava un campionato votato alla sofferenza, anzi la scorsa estate aleggiava pure il dubbio che la Verde Isola potesse non iniziare la stagione, e invece sono pure arrivati i complimenti di Gigi Buffon. La formazione tabarchina guidata da Simone Marini, che nell’ultima di campionato vinta contro il promosso Samugheo 6-4 è pure sceso in campo e andato a rete, ha concluso un torneo da protagonista nel girone B di Prima Categoria. «Secondo miglior attacco – analizza il presidente Giuseppe Buzzo – dopo un torneo iniziato in extremis, tra tante difficoltà e problematiche, ma siamo cresciuti a ogni partita creando un solido gruppo seppure non numeroso».

In effetti la rosa non era ampia. Tratto distintivo della Verde Isola, alcune vittorie in rimonta da 0-2 a 3-2 e talora con un uomo in meno. «Adesso è ufficiale – conclude il presidente Buzzo – da oggi si inizia a programmare per la prossima stagione che ci vedrà sicuramente al via con la voglia di essere nuovamente protagonisti».

La Verde Isola ha concluso a ridosso delle posizioni di vertice. E pochi giorni fa anche Gigi Buffon si è complimentato con un saluto speciale al portiere Antonello Aste.

© Riproduzione riservata