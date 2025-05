Una squadra pronta a rimettersi in gioco che, dopo il ripescaggio, ritorna a militare nel torneo di tennis nazionale serie B1 guidati dal coach Paolo Pani. Il Tc Porto Torres si è presentata al pubblico nella club house dell’impianto di viale delle Vigne, una delle strutture tra le più efficienti e all’avanguardia nell’Isola. In campo per il match contro il Quarta Club Milano sono scesi gli atleti Jonathan Eysseric, Tommaso Pace, Matteo Lugari, Andrea Rita, Alessandro Procopio, Alexander Fragasso, Giovanni Bella e Nicolò Pia. A presentare la squadra il vice presidente Silvio Cambula insieme al direttore sportivo Salvatore Manunta. «Atleti di ottimo livello con la conferma dei giocatori dello scorso anno, ma con nuovi arrivi pronti ad affrontare grandi sfide» spiega Cambula «in un campionato iniziato il 25 aprile, dove siamo partiti da sfavoriti, conseguendo un ottimo pareggio». La struttura sportiva continua a crescere con la realizzazione di nuovi campi per accogliere manifestazioni nazionali e internazionali di rilievo, grazie ad uno standard comunale ceduto dal Comune per il potenziamento degli impianti, con un progetto al via per consentire al club di ospitare grandi eventi sportivi. Oltre 200 soci e 150 bambini, Il Tc Porto Torres, quarta scuola tennis in Sardegna, è anche luogo di aggregazione e inclusione sociale.

