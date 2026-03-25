Divisione Regionale 1, recupero tra Sinnai e Astro Cagliari: padroni di casa a caccia dei playoffI ragazzi di coach Nurra son reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Mogoro
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Recupero infrasettimanale nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket.
Stasera, palla a due prevista alle 21, infatti, si recupera la sfida della prima giornata di ritorno tra Sinnai e Astro Cagliari. Nella palestra di via Perra, l’incrocio tra due squadre che, a due giornate dalla fine della regular season, sono in lizza per conquistare un posto playoff. I padroni di casa, infatti, puntano alla nona posizione (ultima disponibile per la post season), distante attualmente 2 punti (Sinnai è a 18, mentre San Sperate e Assemini, che deve però recuperare due partite, sono appaiate a quota 20). L’Astro, invece, è ormai certa del pass, al sicuro dall’alto del suo quarto posto in classifica (con 28 punti).
Il Sinnai, allenato da Sebastiano Nurra, è reduce dalla sconfitta nell’anticipo sul campo del Mogoro (90-87). L’Astro di Carlo Zedda, invece, nell’ultimo turno ha superato la Ferrini Quartu per 88-58.
Gli arbitri dell’incontro saranno Nicola Saddi e Gianmarco Fiorin.