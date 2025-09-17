Divisione Regionale 1, nel week end la terza edizione del quadrangolare "Santa Lucia"Appuntamento preseason sul parquet asseminese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Primo test pre-stagionale, il prossimo fine settimana ad Assemini, per le formazioni impegnate nei tornei regionali di basket. Quattro match, che andranno a comporre il programma del quadrangolare “Santa Lucia”, occasione per valutare il lavoro fatto nel corso della prima parte di preparazione e fare le valutazioni in vista dell’inizio.
Come nelle passate stagioni, sabato e domenica l’ormai tradizionale appuntamento preseason sul parquet asseminese, giunto alla terza edizione.
Per l’antipasto di stagione in campo 4 squadre che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Divisione Regionale 1: Genneruxi Cagliari, San Sperate, Basket Mogoro e i padroni di casa dell’Assemini, neo-promossa nella categoria dopo la vittoria della scorsa Divisione Regionale 2.
Il programma prevede per sabato le semifinali. Alle 18 di fronte Genneruxi Cagliari e San Sperate; a seguire Assemini affronterà il Mogoro.
Domenica, sempre alle 18 la finalina per il terzo e quarto posto. Alle 20.30 conclusione con la finalissima per il successo finale. Sarà un test importante in vista dell’inizio della stagione ufficiale, previsto per metà ottobre.