Primo turno playoff di Divisione Regionale 1 che ha regalato qualche sorpresa. L’equilibrio ha sempre contraddistinto, negli ultimi anni, questo torneo e le gare 1 dei Quarti di Finale non hanno tradito le attese.

Le favorite. Vincono le prime due teste di serie del tabellone playoff. La Casa del Sorriso Su Planu si impone contro il San Sperate (68-56), al termine di una gara equilibrata, in particolare nei primi due quarti. Padroni di casa avanti nei 20’ di apertura (31-29). Nella terza frazione il quintetto allenato da Marcello Ibba trova il ritmo giusto e allunga (52-43 al 30’) e nell’ultima frazione controlla fino al +12 finale. Il miglior realizzatore è del San Sperate, Orrù con 16 punti. Successo anche del San Salvatore, ai danni del Genneruxi, per 87-53. Nel primo quarto gli ospiti mettono la testa avanti (16-18 al 10’), ma subiscono la reazione selargina della seconda frazione, che culmina con il +11 del 20’ (45-34) in favore dei padroni di casa. Al rientro dal riposo lungo, la compagine allenata da Fabrizio Asunis prende il largo in maniera decisa, toccando il +30 al 30’ (68-38). Ultima frazione di gestione e margine che si allarga ulteriormente. Miglior realizzatore è Borghero, del San Salvatore, con 16 punti. Nel prossimo weekend la rivincita a campi invertiti. Dovesse arrivare la vittoria delle squadre in casa, la serie si allunga, in caso contrario Su Planu e San Salvatore staccheranno il biglietto per le semifinali.

Colpi di Giornata. Li mettono a segno Klass Coral Alghero e Carbonia, facendo “saltare” il fattore campo. I primi si impongono in casa dell’Atletico Cagliari per 47-65. La Klass Coral si impone e si porta sull’1 a 0 nella serie grazie, in particolare, ai 31 punti messi a segno da Sahud. I “miners”, invece, espugnano il campo della Demones Ozieri per 72-83. Padroni di casa partono meglio e chiudono il primo quarto avanti (21-18 al 10’). Nella seconda frazione Crobu e compagni effettuano prima l’aggancio, poi il sorpasso prima dell’intervallo, sul 32-35. Vantaggio leggermente aumentato alla fine del terzo quarto (57-62 al 30’). Negli ultimi 10’, infine, Carbonia non abbassa la guardia e porta a casa la vittoria che vale il vantaggio nello scontro. Ora, per Coral e Carbonia la possibilità di chiudere, nel prossimo weekend, la serie tra le mura di casa.

Playout. Lo scorso weekend in campo per la prima giornata. Colpo esterno dell’Astro che si impone a Iglesias per 72-95. Ospiti avanti all’intervallo (42-47) ma che attuano il break decisivo nel corso della terza frazione (58-73 al 30’). Il miglior realizzatore della gara è, però, Gaspardini, con 26 punti. Domani in campo, per l’altra sfida del primo turno, Oristano Basket e Terralba (palla a due alle 19.30).

