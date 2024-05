È La Casa del Sorriso Su Planu la seconda finalista del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Il quintetto allenato da Marcello Ibba, infatti, ha superato in gara 3 il Carbonia per 74-67 e chiude la serie di semifinale sul 2-1.

La gara. Gli ospiti partono meglio e nel primo quarto si portano avanti nel punteggio (16-20 al 10’). La reazione de La Casa del Sorriso arriva nella seconda frazione, con il sorpasso all’intervallo (33-31 al 20’). Nella terza frazione ancora un piccolo allungo del Su Planu, che porta il margine di vantaggio sul +6 al 30’ (57-51). Negli ultimi 10’ il quintetto di Ibba tiene la testa avanti e conquista il pass per la finalissima. Tra i padroni di casa ben 5 gli uomini in doppia cifra (Fancello 14, Poddighe 13, Pani 12, Ancona 11 e Simbula 10), anche se il miglior realizzatore è nelle fila del Carbonia, Cau, autore di 22 punti personali.

La finale. Ad attendere La Casa del Sorriso, che aveva chiuso in vetta alla classifica la regular season, sarà la Klass Coral Alghero, vittoriosa in semifinale contro il San Salvatore (2-0). Su Planu avrà il vantaggio del fattore campo per l’eventuale gara 3, in virtù del miglior piazzamento nella prima fase. Gli algheresi, invece, si presentano come outsiders, anche se nel corso dei playoff hanno mostrato una qualità di gioco di ottimo livello. Gara 1 è prevista per il prossimo weekend. Intanto, entrambe le squadre hanno già ottenuto il pass per la prossima Serie C.

Playout. Lo scorso fine settimana si è concluso il girone salvezza. L’Iglesias supera Terralba per 81-74 e la condanna alla prima sconfitta della seconda fase. I terralbesi, però, chiudono lo stesso al primo posto la “Poule Salvezza”. Vittoria di misura, invece, per l’Astro che si impone contro l’Oristano Basket per 70-69.

