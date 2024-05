Weekend ricco di gare cruciali nei tornei regionali di basket. In Serie B Femminile la Virtus Cagliari inizia la rincorsa alla Serie A/2, in Divisione Regionale 1 si decreterà la seconda finalista e in Divisione Regionale 2 al via la finalissima del girone Sud.

Serie B Femminile. Comincerà domani, palla a due alle 18.30, il cammino della Virtus Cagliari negli spareggi nazionali per la promozione nella Serie A/2 femminile di basket. Dopo aver dominato la fase regionale (imbattuta in regular season e nei playoff), il quintetto allenato da Fabrizio Staico affronterà nel primo turno il Feba Civitanova Marche. Il ritorno, invece, si disputerà domenica prossima, in trasferta, con inizio alle 19. In palio il passaggio del turno al concentramento nazionale. Per quanto riguarda i playout si gioca Condor-Basket Nulvi, domenica ore 17, terza e ultima giornata di ritorno.

Divisione Regionale 1. Già certa della finale la Klass Coral Alghero, vittoriosa in due gare nella semifinale contro il San Salvatore Selargius, si disputerà domenica gara 3, decisiva, per decidere la seconda semifinalista tra La Casa del Sorriso Su Planu e Carbonia. Palla a due alle 20. La serie è sull’1-1. Per i playout si gioca la terza giornata di ritorno. Domani Iglesias-Terralba (alle 19.30), domenica Astro-Oristano Basket (alle 18.30).

Divisione Regionale 2. Parte domani la finalissima del girone Sud tra Carloforte e Mogoro (entrambe già promosse in Divisione Regionale 1). Al Nord, invece, si gioca gara 2 dei quarti di finale. Il quadro completo delle partite. Sud. Finale (gara 1): Carloforte-Basket Mogoro, domani ore 20. Coppa Primavera (3° di andata): Sinnai-Poetto Gruppo Ena, martedì ore 20.30; Condor-Basket Quartu, martedì ore 21. Fase Playout (5° giornata): Carbonia-Genneruxi, oggi ore 20.30; Azzurra Oristano-Marrubiu, oggi ore 21.30; Primavera-Assemini, oggi ore 21; Beta-Serramanna, domani ore 18.45. Nord. Playoff. Quarti di Finale (gara 2): Sap Alghero-Aurea Sassari, giovedì ore 20 (0-1); Basket 90 Masters-Santa Croce Olbia, domani ore 19 (0-1); Arzachena-Basket Nulvi, martedì ore 19.30 (1-0); CMB Porto Torres-Pall. Nuoro, domani ore 19 (0-1).

