Poche sorprese nella quattordicesima e penultima giornata di ritorno della regular season del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Vincono le prime due della classe, Demones Ozieri e Carbonia, mentre alle spalle, al terzo posto, si insedia in solitario il San Salvatore Selargius.

La corsa playoff. La Demones, dopo aver blindato la prima posizione in classifica, continua a vincere. Il quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni, infatti, si impone contro Elmas per 84-69. Nella prima parte di gara la compagine masese conduce (21-28 al 10’ e 42-47 al 20’). Nella ripresa la reazione ozierese, con un parziale di 42-22 nei rimanenti 20’ di gioco. Demones trascinata da Poloni, autore di 23 punti. Vittoria anche per Carbonia, contro l’Astro (82-63). Avvio bruciante quello dei “miners”, che si portano sul +15 al 10’ (26-11). Ospiti che accorciano il divario nei quarti centrali (45-34 al 20’ e 59-51 al 30’) prima di cedere nel finale, fino al +19 della sirena del 40’. Top scorer della gara è Crobu, del Carbonia, con 23 punti. Il San Salvatore Selargius vince in casa dell’Arzachena, dopo un supplementare, per 62-66 e si insedia in terza posizione solitaria. Il quintetto allenato da Fabrizio Asunis, infatti, approfitta della contemporanea sconfitta di Elmas per staccarla. Perde terreno dalla terza posizione anche la Fisiokons Aurea Sassari che, dopo l’exploit del turno scorso contro Carbonia, perde in casa del Genneruxi Cagliari per 66-62. Sassaresi avanti per oltre 30’ di gioco (28-35 al 20’ e 45-49 al 30’), prima del sorpasso nel corso dell’ultima frazione da parte del quintetto allenato da Gianluca Susini. All’Aurea non bastano i 21 punti di Matta, miglior realizzatore, per portare a casa la vittoria.

Le altre gare. A centro classifica, convincente vittoria dell’Atletico Cagliari contro il San Sperate, per 94-71. Grande equilibrio nei primi due quarti (41-40 al 20’). Allungo cagliaritano al rientro dagli spogliatoi (67-57 al 30’), prima del break decisivo degli ultimi 10’. Nell’Atletico è Cau il migliore con 25 punti messi a segno. Sesta vittoria di fila per la Sap Alghero che si impone contro Mogoro per 68-55. Dopo un avvio di marca mogorese (16-20 al 10’), la compagine di casa recupera e va in vantaggio sopra la doppia cifra all’intervallo (36-24 al 20’). Nella seconda parte gli algheresi gestiscono il margine e portano a casa il successo. Tra i mogoresi da segnalare i 23 punti di Fabrizio Piras. Infine, quinta vittoria stagionale per il Terralba che si impone per 82-91 nel derby contro Oristano Basket.

