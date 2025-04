Nel posticipo dell’ultima giornata di regular season del campionato di Divisione Regionale 1 di basket vittoria esterna del Carbonia, sul parquet del San Sperate, per 65-92.

La gara. Sin dai primi minuti la compagine ospite si porta in avanti, raggiungendo le 9 lunghezze di vantaggio già al 10’ (18-27). Allungo che prosegue nel corso del secondo quarto, fino al 30-43 del 20’. Il break che, di fatto, chiude la partita arriva al rientro dal riposo lungo, con i “miners” che si portano sul +28 di massimo vantaggio (45-73 al 30’). Negli ultimi 10’ cambia poco, in attesa della sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Crobu, del Carbonia, con 19 punti personali. Per il quintetto allenato da Matteu è la vittoria numero 24 nel corso della stagione regolare, chiusa al secondo posto (dietro alla Demones Ozieri). In attesa di conoscere ufficialmente l’avversaria (dovrebbe essere la Sap Alghero), dal prossimo weekend sarà ai nastri di partenza dei playoff promozione. Per il San Sperate, invece, ci sarà la seconda fase di classificazione, che vedrà coinvolte le squadre dalla nona alla quindicesima posizione.

Il posticipo. Per l’ufficialità della griglia playoff si dovrà attendere l’ultima sfida del calendario. Mercoledì, infatti, alle 20.30, si affronteranno Elmas e Atletico Cagliari. Uno scontro diretto fondamentale nella corsa per i playoff, in particolare per le posizioni dalla quarta alla sesta. Da giovedì si potrà poi pensare alla seconda fase.

© Riproduzione riservata