Il settimo turno della serie A di basket in carrozzina vede in campo sabato anche le due squadre sarde.

Girone B. Gioca in casa, vale a dire a Sorso, la DinamoLab che ospita alle 15 la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. La formazione sassarese deve rifarsi dopo la inopinata sconfitta subita nel supplementare a Bergamo per 67-66 in una partita che aveva condotto a lungo prima di farsi raggiungere nel finale. L'Amicacci di Giulianova invece cerca il tris per poi giocarsi il primato del girone contro il Santo Stefano.

Girone A. Trasferta per il Gsd Porto Torres, sempre di sabato, ma alle 14.30 sul parquet di Piombino Dese (Padova) contro la capolista Studio 3A Millennium Basket, reduce dal successo sul Reggio Calabria.

Il Porto Torres non gioca una partita dal 13 novembre tra soste per gli Europei, feste Natalizie e rinvii a causa del Covid. Nel roster portotorrese ben tre nuovi inserimenti: gli statunitensi Tommie Lee Gray e Carlos Quintanilla Jr e l’iraniano Omid Hadiazhar. Innesti mirati per schiodare i sardi dallo zero in classifica dopo tre gare.

© Riproduzione riservata