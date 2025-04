Niente da fare, dopo cinque vittorie di fila cade la Dinamo a Varese: 89-84. La sconfitta fa evaporare il sogno di agguantare i playoff, che erano legati comunque anche alle sconfitte delle concorrenti dirette.

Troppa la differenza di rendimento tra il quintetto base (Bibbins, Weber, Fobbs, Bendzius e Vincini) e la panchina, accorciata dall'assenza di Thomas e da quella ormai lunga di Halilovic. In più varese ha trovato una serata straordinaria nel tiro da tre (17/36) con Hands autore di 27 punti e decisivo nel finale.

Per la Dinamo 20 punti di Weber, 16 di Bibbns, 15 di Fobbs, 12 di Cappelletti e 10 di Vincini.

CRONACA. Avvio non brillante per entrambe, con qualche errore di troppo nella gestione del pallone, ma i due contropiede di Fobbs portano avanti Sassari: 5-8 al 5'. L'uscita dell'asse Weber-Vincini toglie sicurezza al quintetto, al contrario l'ingresso del play Librizzi ne consegna tanta a Varese che si porta sul 18-10 al 7'. Varese fa tanto canestro dall'arco con un Librizzi in serata straordinaria (4/4), il Banco finisce a -14 al 14'. Il Banco risale con Vincini e Weber a -8, ma l'ingresso del veterano Tyus ridà solidità ai padroni di casa che si riportano avanti in doppia cifra.

Nel terzo quarto il quintetto base ripropone l'efficacia di inizio gara e con la tripla di Fobbs si porta a un solo canestro: 54-51 al 26'. Riallunga Varese nel finale di periodo: 64-55.

Nell'ultimo quarto Weber e Vincini portano la Dinamo di nuovo a -3 al 36'. Varese ha solo le triple per rispondere e continua a segnare con grande precisione: 80-73 al 37'. Bibbins non ci sta, ruba palla e Mitrou-long commette antisportivo, si porta a -4 ma Fobbs commette poi fallo in attacco. Hands sigla la parola fine con un arresto e tiro.

