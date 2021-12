In casa del club più titolato a livello femminile: 34 tra scudetti e coppe italiane, 2 Coppe Ronchetti e una Eurocup. Niente riposo per la squadra sassarese che lunedì è di scena a Schio, capolista imbattuta della A1.

La squadra biancoblù ha il morale a mille dopo la preziosa vittoria sul Broni, ma è chiaro che in questo match tutto il pronostico è per le vicentine.

Le avversarie. Il coach Antonello Restivo presenta così la gara: “È una squadra profonda, mentalizzata a vincere e con una tradizione importante. Noi dovremo affrontare questa partita con la gioia di confrontarci con i migliori. Sono partite da cui imparare il più possibile, in cui dovremo approcciare con l’obiettivo di seguire il nostro piano partita e fare le nostre cose”. Per quanto riguarda le avversarie il tecnico segnala le due punte di diamante: “Sandrine Gruda, giocatrice unica per la capacità ed eleganza nel gioco, l’altra Kitija Laska, giocatrice che seguo da molto tempo, una numero 3 tiratrice mortifera”.

La Dinamo. Utilizzerà la gara per crescere e inserire meglio l'ala Skoric, giocatrice molto intelligente nelle letture d'attacco e di difesa, che probabilmente può dare anche di più in attacco, dove finora ha tirato pochino ma bene.

