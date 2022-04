Tre gare in otto giorni per chiudere la stagione regolare cercando la migliore sistemazione possibile nella griglia playoff. Il trittico inizia domenica al PalaSerradimigni (ore 20.45) contro il Cremona, club che è già aritmicamente retrocesso. Due punti obbligatori per mettere al sicuro gli spareggi scudetto, consolidare il sesto posto e provare ad agguantare il quinto.

Massima attenzione. Il coach Piero Bucchi mette sull'avviso: “Cremona è una squadra molto atletica, in questo campionato ha prodotto meno di quello che poteva anche perché ha avuto un po’ di sfortuna, ma ha un buon gruppo e per noi sarebbe un errore di presunzione pensare di poterla vincere facilmente. Dobbiamo vincerla impegnandoci sul campo, sudandola come abbiamo fatto a Napoli”.

Gli avversari. Cremona ha già salutato il play Cournooh andato in A2 (Scafati) ed è senza Pecchia, infortunatosi nel mese scorso. Nel gruppo italiano c'è l'inossidabile Poeta e juniores che hanno trovato spazio come Zacchigna, Errica e Gallo, mentre il play spagnolo, in prestito dal Real Madrid ha disputato una stagione promettente 12 punti col 39% da tre e quasi 3 assist.Tra gli stranieri i migliori sono il centro McNeace, l'ala Tinkle e Juskevicius e la guardia Juskevicius.

Coach Bucchi commenta così il periodo della sua squadra: “Non stiamo facendo tanto canestro da tre ma non sono preoccupato perché prendiamo buoni tiri. E poi riusciamo a mantenere la concentrazione in difesa, come fatto a Napoli”.

