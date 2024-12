L'ormai ex allenator e dell'Atletico Bono Massimo Altarozzi si è dimesso a sorpresa, parlando di «divergenze con la società». Il tecnico lascia la squadra al sesto posto del girone B della Promozione assieme al Luogosanto con 21 punti in classifica conquistati in 13 gare.

Sei le vittorie, tre i pareggi, quattro le sconfitte, 22 gol fatti, 18 quelli subiti in un girone che presenta squadroni come Buddusò, Arzachena, Usinese, Castelsardo e Bonorva.

In passato, Massimo Altarozzi ha guidato diverse squadre del Bono partendo dal settore giovanile. Domani, l'Atletico Bono giocherà in casa contro il Tuttavista Galtellì.

