Un mercato lunghissimo fra i dilettanti, chiuso il 18 dicembre con gli ultimi colpi. Tantissimi i movimenti con diverse squadre dre che hanno cambiato parecchio la propria intelaiatura.

In Eccellenza Mauro Veneroso (1996) è stato l'ultimo colpo del Budoni che ieri ha riguadagnato il primo posto in attesa del risultato di oggi del Monastir impegnato ad Alghero. Veneroso è arrivato dalla Matelica Calcio e, tra le tante, ha vestito le maglie Orvietana, Enna, Akragas, Ellera, Spoleto e Foligno. La settimana scorsa si erano accasati con la società biancoceleste il difensore Mario Esposito (1994), l’attaccante Daniele Cannas (2001) ed il centrocampista argentino Mauricio Bringas (1996). Prima ancora il centrocampista Sandro Scioni (1993). Hanno fatto le valigie il centrocampista esterno Kristijan Medic e i difensori William Remy e Jonas Sapienza. Il Barisardo, ultimo della classe, ha ingaggiato il difensore brasiliano Lucas Eduardo Rodrigues, ex Sora, Budoni, Termoli, Atletico Racale, Grottaglie, Marina di Ragusa, Valdiano e Toma Maglie, e l’attaccante con passaporto lussemburghese e francese Joris Antony Mangle (2003) con esperienze in Lussemburgo e Portogallo (giovanili). Un nuovo attaccante anche per il Tempio: si tratta dell’argentino Lauraro Schinnea (1995), proveniente dal Montecalcio ed ex Afragolese e Igea Virtus.

In Promozione, colpo di mercato del Calcio Pirri. Alla corte del tecnico Paolo Busanca giunge l’attaccante Marco Sanna (2001). Il giocatore originario di Maracalagonis ha iniziato la stagione col Quartu 2000 di Pierpaolo Piras. Ha indossato le maglie di Castiadas, Villasimius, Sant’Elena, La Palma Monte Urpinu, Arbus e Ferrini Cagliari. Il portiere Maurizio Diana è rientrato al Lanusei dopo otto anni. Il Luogosanto ha tesserato il difensore Florentino Fenandez Cipolla (2002), ex Folgore Delfino Curi Pescara ed il Sennori il centrocampista Andrea Cosso (2007), ex Lanteri Sassari.

In Prima categoria, si rinforza il Santa Giusta con gli innesti di Nicolò Cabras, Jarno Ibba, Samuele Cabras e Jarno.

