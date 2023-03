Sarroch fa venti su venti nel campionato di Serie B. A Decimomannu, la capolista del girone G si è imposta in tre set sul campo della Why Company Stella Azzurra di Sestu. Tre set combattuti, come dimostrano i parziali (23-25, 20-25, 24-26), ma che hanno visto prevalere Sarroch sull'ultima in classifica. Vince in trasferta anche il Cus Cagliari: 3-0 sull'Amin 21 K Roma 7 Volley con i parziali di 18-25, 22-25 e 16-25. Gli universitari consolidano così il secondo posto in classifica.

Femminile. In B1 femminile, Capo d'Orso Palau vince al tie-break sul campo del Progetto Valtellina Volley Riwega. Sotto di due set, chisui sul 25-22 e 25-17, le isolane sono riuscite a rimontare vincendo i successivi due 23-25 e 16-25. Il quinto set è stato poi dominato da Palau, che ha portato a casa il successo grazie al 15-7 che vale il 2-3 finale. Nulla da fare, invece, per la San Paolo Volley, battuta 3-0 in trasferta dalla Robosystem Concorezzo. In B2 femminile, l'Alfieri Cagliari si è arresa in tre set sul campo della capolista Transport Ripalta. Vittoria per 3-0 in trasferta contro Visette Settimo Milanese. Sconfitta invece al tie-break Garibaldi La Maddalena sul campo del Gorla Volley.

