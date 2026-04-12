Aurora Deidda e Francesco Mattia Ceccarelli si aggiudicano l’edizione 2026 del Super Next Gen Forte Village, il torneo che ha coinvolto i migliori tennisti under 16 e under 18 d’Italia sui campi del Gt Generale Rossi di Cagliari.

Nello scenario di un Campo Centrale gremito da tifosi e appassionati, Deidda ha vinto il torneo femminile al termine di una battaglia di 1h30' contro Sofia Mento in due set (6-2, 6-3): break e contro-break hanno caratterizzato un match dall’alto tasso tecnico da ambo le parti, con la portacolori del Ct Decimomannu che si è imposta in rimonta nel secondo parziale dopo essere stata sotto di tre giochi.

“Sono molto soddisfatta di aver vinto questo torneo. Sono contenta soprattutto per il nostro circolo, è un grande onore, abbiamo avuto grandi risultati, ringrazio i miei maestri. Il livello del torneo è stato molto buono, la mia avversaria e il suo coach sono stati molto corretti e questo è da apprezzare. Abbiamo giocato una bella finale, io nel secondo set ho avuto un calo, ma sono stata brava a reagire”, ha dichiarato la vincitrice a fine gara.

Nel maschile, trionfo di Francesco Ceccarelli contro il romano Giacomo Zoccoli, al termine di un match dominato dal tennista sardo nel primo set (6-0), al quale è seguito un secondo set molto più lottato e duro (6-3), ma che l’under 16 del Ct Decimomannu è riuscito comunque a portare a casa al quinto match point a disposizione.

“Sono felice, ho vinto un torneo molto importante e giocato con tanti giocatori con cui non avevo mai vinto. Mi ha aiutato anche il pubblico e, soprattutto, il mio maestro. E' stata una finale impegnativa, ho sempre cercato di mettere la palla in campo e mi sono piaciuto. Il livello del torneo è stato molto alto”, riflette Ceccarelli a fine match.

Al termine dei match, spazio alle premiazioni, con l'apertura affidata ai bersaglieri del Terzo Reggimento della Brigata Sassari con l’esecuzione del Canto degli Italiani. A seguire, premiati i giudici di sedia Chiara Casula e Alessandro Demontis e i vincitori dei singolari. Anche il premio per il miglior tennista sardo è andato a Ceccarelli, mentre il Ct Decimomannu si è aggiudicato anche il “Trofeo Forte Village”. A Vittoria Migliavacca, invece, il premio Fair Play per aver prestato una racchetta a un’avversaria che era rimasta senza.

“Ringrazio i protagonisti di questo torneo, ovvero i ragazzi. Questa manifestazione rappresenta l’officina per i talenti del domani”, spiega il consigliere metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari Antonio Pani. “Il Campo Rossi ha compiuto 100 anni, da cagliaritano è stato un grande privilegio aver potuto ospitare un torneo di questo livello e aprire le strutture dell’Esercito alla fruizione di tutti. Offrire questo bene ai cagliaritani è motivo di orgoglio”, sostiene il comandante regionale dell’Esercito Stefano Scanu. Il saluto anche da parte di Franco Bellini, presidente del Comitato regionale Fitp Sardegna: “Grande pubblico e grandissima manifestazione. Gli Under 16 che si sono affrontati in questo torneo saranno i prossimi protagonisti del tennis italiano”. “Stiamo raggiungendo grandi risultati. Un abbraccio speciale ai nostri atleti, che hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione del torneo: è da loro che vogliamo far ripartire le nostre attività”, riflette il presidente del circolo Giuseppe Dessì. Il vicepresidente Massimo Macchia rilancia: “Sono contento per i ragazzi, mi è piaciuto il loro fair play in campo. Con il Super Next Gen abbiamo raggiunto un livello molto alto”. “In Sardegna ci sono giocatori di livello, bisogna organizzare tornei come il Super Next Gen per osservarli: i ragazzi che provengono da altre parti d’Italia hanno quattro volte il numero di partite dei tennisti sardi e disputare questi tornei aiuta la crescita del tennis sardo”, ragiona il direttore del Super Next Gen Andrea Melis.

Il cerimoniale si è chiuso con l’esecuzione di brani di repertorio, tra cui “Dimonios”, da parte della Brigata Sassari.

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