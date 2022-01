Di solito la frase è abusata al massimo, ma stavolta per il Carbonia non è così: "Inizia per noi un nuovo campionato: tutto è nelle nostre mani". David Suazo, 42enne allenatore dei minerari, sa bene cosa significhi per i biancoblù, ultimi nel girone G della serie D, partire nel 2022 alla caccia di punti salvezza al cospetto di una classifica terrificante con il club capace di accumulare appena con sette punti (ed erano 8 ma è scattata una penalizzazione).

Il ritorno nel campo di casa potrà aiutare. "Il ritorno allo Zoboli dopo oltre un anno - insiste il tecnico ex attaccante del Cagliari - è già un buon viatico come lo è stato il potenziamento della squadra con un uomo in ogni reparto concordato con la dirigenza: questo semplicemente significa che deve iniziare per noi un nuovo campionato, con uno spirito nuovo benché negli ultimi tempi la squadra si stesse comunque esibendo bene". Questa settimana ripartiranno gli allenamenti allo Zoboli e finirà il via vai a Siliqua: "Il calore della città potrebbe a questo punto rappresentare un'arma in più: non è un aspetto secondario", conclude Suazo.

