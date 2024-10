Di casa al GeoPalace, Gianni Sarti dice la sua sulla sconfitta interna dell’Hermaea Olbia, piegata domenica 3-0 dalla Futura Giovani Busto Arsizio, e sulla pallavolo femminile dall’alto del nuovo ruolo di vice presidente della Lega Serie A.

“Ho visto una bellissima Busto e una pessima Hermaea: uno 0-3 secco, anche pesante, forse uno dei più pesanti della nostra storia qui in casa, è da cancellare subito”, interviene l’ex presidente delle biancoblù. “Busto è una squadra costruita per vincere il campionato, ci stava perdere contro di loro, ma non in questo modo: ci sarà da capirne i motivi”. In tempo per la trasferta di domenica, che vedrà le galluresi impegnate sul campo della Nuvolì Altafratte Padova che all’ultimo turno ha strappato un punto alla capolista Itas Trentino.

Nell’occasione, Sarti parla anche del movimento. “Come Lega dobbiamo rinnovare i diritti media: abbiamo avuto offerte interessanti anche alla luce del fatto che la pallavolo femminile sta avendo un successo enorme”, ha spiegato. “Dopo l’oro olimpico, per il quale possiamo ringraziare quelle fantastiche ragazze che l’hanno conquistato, tra le quali la nostra sarda Alessia Orro, c’è stato un boom di iscrizioni e molto più seguito per uno sport che era già quello più praticato al femminile, in Italia e non solo. Il movimento – aggiunge – è in piena salute”.

© Riproduzione riservata