Ottima prova di Nuria Brancaccio che, partendo dalle qualificazioni, è arrivata fino alla finale del Wta125 Open delle Puglie, conclusosi ieri sulla terra battuta di Bari (115mila dollari di montepremi).

La sua avventura sul rosso pugliese è iniziata nelle qualificazioni, dove ha regolato 6-0, 6-1 la romena Ioana Loredana Rosca. La portacolori del Tc Cagliari ha quindi esordito nel main draw spuntandola 2-6, 6-1, 6-4 sull'elvetica Ylena In-Albon, per poi eliminare 7-5, 6-3 negli ottavi di finale la testa di serie numero 6, la brasiliana Laura Pigossi. Ancora una testa di serie, la tedesca Tatjana Maria, numero 3 del seeding, battuta 7-5, 6-1 nei quarti, In semifinale, Nuria ha superato 3-6, 6-2, 6-4 Matilde Paoletti, fermandosi solo all'atto finale, sconfitta 6-4, 6-2 dall'austriaca Julia Grabher.

In doppio, assieme a Diletta Cherubini, Brancaccio è stata eliminata 7-6(4), 6-2 nel primo turno dalla brasiliana Pigossi e dalla russa Angelina Gabueva, numero 3 del tabellone.

