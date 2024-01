Un percorso lungo mezzo secolo, 50 anni di successi e di impegni che hanno trasformato il Tennis club Porto Torres in uno uno dei centri di maggiore eccellenza dell’Isola. Per questo al circolo è stato conferito, direttamente dal Coni, il premio Stella di Bronzo al Merito sportivo per l’anno 2022, un riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività.

«Una grande testimonianza dell’attività e della crescita del Tennis Club – ha detto entusiasta il suo presidente, Stefano Caria – che premia il lavoro di dirigenti, atleti, maestri e soci». Il riconoscimento è stato comunicato con una lettera firmata da Giovanni Malagò, presidente del Coni. L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della società, ed esprimere la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano. «Le mie più vive congratulazioni per il meritato riconoscimento, con l’augurio che nel proseguo dell’attività possiate conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni», ha scritto Malagò. La consegna dell’onorificenza avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata dal Comitato territoriale del Coni nei prossimi giorni.

Il Tennis club Porto Torres può vantare una squadra maschile che partecipa al campionato nazionale di serie B1. Una tradizione sportiva per certi aspetti unica con passi in avanti nella realizzazione di due campi al coperto e la prospettiva di ampliare la struttura per realizzare un altri due campi da tennis e due da padel, oltre ad una pista da atletica.

