Percorsi selettivi, pioggia, fango e un immancabile desiderio di divertirsi e lasciare il segno.

Tutto è pronto per la stagione di cross dell'atletica sarda che comincerà il 6 gennaio con la Coppa Epifania a Dolianova, primo passo verso quello che si preannuncia un anno ricco di eventi. Saranno tanti gli atleti che prenderanno parte alle corse sul fango: dalle giovani promesse ai mezzofondisti più strutturati, passando ai fondisti che cercheranno di mettere sulle gambe chilometri più brillanti in ottica maratona sino a chi ne approfitterà per svolgere degli allenamenti di potenza aerobica in vista delle gare veloci su pista.

Il giorno dell’Epifania sarà la volta del consueto appuntamento di Dolianova, un primo test da 6 km per gli Assoluti che apre le danze a ciò che verrà in seguito: il 7 toccherà a Sassari con un appuntamento riservato alle categorie giovanili poi si entrerà nel vivo dal 15 gennaio con il primo atto del Festival del Cross a Uta, valido come campionato sardo individuale di cross corto e Juniores. Il 22 gennaio toccherà a Ittiri con la seconda prova del Festival del Cross, la terza sarà il 5 febbraio a Pabillonis, il 19 ci sarà la quarta a Nuoro valida come campionato regionale individuale Cadetti. Il 26 gennaio si celebrerà lo storico ‘’Cross di Alà dei Sardi’’ mentre il gran finale porterà la firma del Cross di San Giovanni dei Fiori a Oristano.

Non mancheranno i nomi da tenere d’occhio e che potrebbero regalare prestazioni interessanti. «Sarà una stagione nuova questa del cross dove non abbiamo nomi di punta ma in cui potremmo essere sorpresi», il commento del responsabile tecnico del mezzofondo sardo Andrea Cabboi. «Tra i Cadetti possono fare bene Natan Deidda ed Emanuele Soi, tra le donne da seguire per le Allieve Michela Carboni. Tra gli Allievi vediamo come si comporterà sui 5 km Matteo Mura qualora dovesse inserire le campestri nella sua preparazione, tra gli Junior sicuramente Ismaele Deidda. Tra gli Assoluti Claudio Solla, Federico Ortu e Gabriele Motzo poi vedremo».

