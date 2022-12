Dalle imprese mirabolanti in Eccellenza ad una posizione di classifica talmente disastrosa ultima con soli tre punti, che la Fermassenti rischia seriamente di precipitare in Seconda categoria. Sempre che non arrivi una sterzata vigorosa.

C'è enorme preoccupazione ma il presidente Antonio Massenti, patron del club di San Giovanni da circa 30 anni, non la dà a vedere più di tanto perché annuncia a partire dai prossimi giorni una robusta campagna acquisti soprattutto in attacco e a centrocampo: "Purtroppo la squadra è sfortunata, gli infortuni si ripetono di continuo ma è altrettanto vero che facciamo pochi gol sebbene siamo convinti di non essere peggio dei altri".

La Fermassenti disputava l'anno scorso il campionato di Promozione ed è retrocessa dopo un finale di stagione sfortunato in Prima categoria; ma il punto è che anche adesso in Prima categoria occupa l'ultima posizione: "I tempi dell'Eccellenza – ammette Antonio Massenti -sembrano lontani anni luce ma non sono passati forse neanche 10 anni: c'è tempo per rimediare ma non vorremmo trovarci con l'acqua alla gola in primavera e non pensiamo minimamente pensare al ritorno in Seconda categoria perché non è la dimensione per una cittadina come San Giovanni Suergiu".

Caccia allora a punte e a centrocampisti per evitare di sprofondare di ben tre categorie nell'arco di una manciata di anni.

