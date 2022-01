Dal 13 al 22 maggio, a Cassino nel Lazio, si svolgerà l'edizione numero 75 dei Campionati Nazionali Universitari, spostata di un anno rispetto alla data originaria, e il CUS Sassari ha iniziato i preparativi per migliorare i risultati dell'ultima edizione, nel 2019, quando portò a casa dieci medaglie. Saranno ventidue le discipline in programma, alle quali potranno partecipare atleti di età non superiore a 29 anni e iscritti a corsi di laurea di atenei riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione. Si tratta di arrampicata, atletica, basket maschile, basket 3×3, beach volley, boxe, calcio a 5, calcio a 11 maschile, canoa/kayak, canottaggio, golf, judo, karate, lotta olimpica, rugby a 7, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo e volley.

La preparazione. Al Cus Sassari sono aperte le iscrizioni per gli studenti dei propri corsi. Già noto il calendario delle fasi preliminari per quanto riguarda tre sport di squadra, dove si affronteranno le formazioni dell'ateneo sassarese e del Cus Cagliari. Nel calcio a 5 andata il 22 febbraio a Sassari e ritorno l'1 marzo a Cagliari, chi passa sfida la vincente di Milano-Torino. Nel calcio a 11 andata il 2 marzo a Cagliari e ritorno il 5 aprile a Sassari, chi vince va direttamente alle finali nazionali a otto squadre. Nel basket andata il 14 febbraio a Cagliari e ritorno due settimane dopo a Sassari, chi passa affronterà Insubria-Varese. Per il rugby a 7 si attende il calendario.

