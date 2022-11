Techfind Selargius e Cus Cagliari, reduci dalle significative vittorie interne dello scorso weekend, tra domani e domenica proveranno a ripetersi in trasferta. Le universitarie, cariche dopo il primo successo stagionale, alle 18 di domani faranno visita al Palagiaccio Firenze, club che occupa la terza posizione nel girone Sud con 10 punti, 8 in più delle cussine.

La Techfind Selargius, invece, sarà di scena al PalaMorandi di Umbertide alle 15.30 di domenica, contro la squadra che occupa il quinto posto con 8 punti, due in più del San Salvatore, settimo. Il sodalizio giallonero già scalpita in vista dell’esordio di Agata Makurat, guardia/ala classe 2004 scelta come rinforzo dopo il grave infortunio subito dalla sorella Ola.

Parole dal Cus. “La prima vittoria è stata molto importante per noi, ci ha dato morale e fiducia. Crediamo nel lavoro che stiamo facendo e, dopo 6 sconfitte, abbiamo mostrato i frutti nell’ultima partita contro l’Ancona. Firenze sta attraversando un buon momento ma noi cercheremo di confermare quanto di buono visto fin qui”, ha sottolineato coach Federico Xaxa. “Erika Striulli è ancora indisponibile, tra qualche giorno l’ecografia stabilirà se è guarita e se potrà iniziare il recupero atletico”.

Casa Techfind. “Quella della scorsa settimana è stata senza dubbio una prestazione di squadra positiva, ognuna ha dato il proprio contributo per poter ottenere la vittoria. Sono davvero contenta dell’energia che stanno dando le ragazze che entrano dalla panchina. Ci stiamo unendo sempre più e stiamo soprattutto imparando a rimanere concentrate anche nei momenti no della gara”, ha commentato la capitana selargina Silvia Ceccarelli. “Agata Makurat si sta allenando con noi già da un paio di settimane, tutti ci stiamo impegnando affinché si possa integrare velocemente per poter sfruttare al meglio le sue qualità: è molto versatile, saprà essere pericolosa sia sotto canestro sia dal perimetro. Umbertide? Sarà una partita impegnativa perché, seppur in parte rinnovata, è una squadra che gioca bene in attacco e in difesa”.

