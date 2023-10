Grandissima l'attesa in Ogliastra e nel Sarrabus per l'arrivo domenica a Tertenia della Nocerina, avversario della Cos per la settima giornata del campionato di serie D.

La Nocerina comanda la classifica con la Cavese, la Cos insegue a un punto, assieme alla Cynthia.

Una gara dal pronostico incerto nonostante la Nocerina (con un passato in B anche da avversario del Cagliari) sia ritenuta la squadra più forte, con la Cavese, del girone G.

La Cos attraversa comunque un momento straordinario. Come a dire che la gara è aperta a qualsiasi risultato. L'inizio è per le 15.

In settimana, l'allenatore Francesco Loi ha preparato la squadra a dovere: inutile chiedergli la formazione.

Domenica si giocano sempre alle 15 anche San Marzano-Uri, Anzio-Latte Dolce e Budoni-Gladiator, con le sarde che devono muovere la classifica, oggi molto corta.

