Altro rinforzo in casa Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G). Si tratta dell’ottavo innesto del mercato invernale. La società è dovuta correre ai ripari soprattutto per i tanti infortuni in un fase di campionato molto delicata. In questo momento i gialloblù sono in lotta per la salvezza. Domenica scorsa Nurchi e compagni hanno raccolto il quarto risultato utile di fila. Non era mai accaduto in questa stagione. E’ sicuramente un buon segno.

L’ultimo arrivato è il sassarese Filippo Mascia, classe 2002, seconda punta proveniente dal San Donato Tavarnelle, formazione di Serie C dove ha trovato poco spazio anche per via di un infortunio. In precedenza aveva indossato le maglie di Latina, Torres e Usinese.

Il direttore sportivo Sebastian Puddu, prima dell’arrivo di Mascia, aveva ingaggiato il portiere Simone Moro (2002) svicolato, l’esterno basso Pierfrancesco Zoppi (2004) ex Roma, il centrocampista Gianluca Lugnan (2002) dal Seregno, il centrocampista Mathias Massoni (2004), ritornato dal prestito col Calangianus, l’attaccante Roberto De Mutiis (2003) dal Roma City, l’attaccante Mauricio Villa (1985) dal Budoni.

Domenica prossima la Cos giocherà il derby, in trasferta, contro l'Atletico Uri.

