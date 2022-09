Cresce l’attesa per l’esordio casalingo della Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra (Serie D, girone G). Domenica prossima, con fischio d’inizio alle 15, la squadra di Francesco Loi affronta a Tertenia l’ostico Pomezia, incontro valido per la seconda giornata. Ieri la squadra ha svolto la classica partitella in famiglia con pochissime interruzioni. Si è cercato di mettere in atto gli schemi tattici studiati nei giorni precedenti.

Massima serenità e gran voglia di riscatto dopo la sconfitta di Arzachena, dove la squadra gialloblù, soprattutto nella prima parte, ha fatto vedere ottime cose. Meno bene invece nella ripresa: è mancata la reazione, pur con l’uomo in più, dopo la seconda rete degli smeraldini. La concentrazione è massima in vista della sfida con gli smeraldini. Il fattore campo dovrà essere un punto di forza per la Cos durante tutta la stagione.

