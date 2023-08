Ci sarà anche un calciatore sudamericano nella rosa del Cortoghiana 2023/24.

È Pedro Icaro Soares Da Silva, brasiliano di nascita, jolly classe 2005, una scommessa per la dirigenza rossoblù guidata da pochi mesi da Gianluca Cro: scoperte le doti balistiche del ragazzo solo recentemente. Ma la formazione mineraria, retrocessa dalla Promozione in Prima categoria e desiderosa di risalire immediatamente, ha realizzato altri importanti colpi con giocatori messi a disposizione dell’allenatore Fabio Piras.

La firma di conferma di Fabio Biccheddu, centrocampista, classe 2000 alla sua terza stagione in rossoblù, poi l’accordo con il centrale difensivo Claudio Cogotti, 1988, ex Atletico Masainas. Ritorna in rossoblù il jolly offensivo Stefano Demontis, 35. Sono operazioni importanti anche le conferme di Marreddu, Binozzi, Bove, Fenu, Scardanzan, Pau e il rientro di Farris dal prestito alla Verde Isola.

Non ci saranno il portiere Galizia, Christian Muscas finito al Guspini e Mattia Pinna in Eccellenza con la Villacidrese. Altro rinnovo, uno dei giocatori più amati dai tifosi negli ultimi 15 anni è Daniele Salaris, 32, centrocampista, specialista in promozioni col Cortoghiana e la Monteponi. Arricchisce il parco fuoriquota Simone Scardanzan, 2004, dal Villamassargia. Il Cortoghiana è però alla ricerca di un portiere, di un esterno d'attacco, di un centrocampista e di un centravanti.

