Si divideranno, dopo due campionati, le strade della Tharros e del tecnico Antonio Lai. Dopo aver chiuso la stagione con una tranquilla salvezza e il lancio di numerosi giovani in prima squadra, è lo stesso allenatore a confermare l’addio, già comunicato alla società. «Dopo due annate molto intense e stressanti, dovuti anche alla retrocessione della scorsa stagione, ho bisogno di un attimo di pausa», commenta Lai. «Mi fermerò sicuramente per un anno, mi metterò a studiare e in futuro si vedrà».

Il quarantunenne tecnico di San Nicolò d’Arcidano era subentrato a poche settimane dall’inizio del torneo di Eccellenza 2023-2024, chiuso con la retrocessione al termine dei playout contro Carbonia. Quest’anno una prima parte ad altissimo livello, in lotta per le prime posizioni, a cui ha fatto seguito il calo nella seconda, con un epilogo senza particolari patemi e l’esordio in prima squadra, da protagonisti, di tanti ragazzi provenienti dalla florida Under-18.

«Sono contento del percorso fatto», prosegue Lai. «Sono cresciuto tanto, dopo essere passato da giocatore ad allenatore in pochissimo tempo: devo dire che il passo è stato grande. L’anno scorso, dopo essere partiti bene, ci siamo complicati un po’ la vita; quest’anno abbiamo iniziato alla grande e fatto molto bene, con un girone d’andata ottimo e 17 risultati utili di fila. Nella seconda parte la rosa è stata modificata. Situazione che ha influito, abbiamo sofferto un po’ ma i ragazzi sono stati davvero bravissimi».

Nel futuro di Lai, però, ci sarà ancora il rettangolo di gioco, ma con la palla tra i piedi. «Mi prenderò un anno di pausa dalla panchina», conferma, «ma riprendo a giocare in Terza Categoria con la squadra del mio paese. L’ho promesso a mio fratello, che sarà l’allenatore, e non mi posso tirare indietro. Credo di poter dare ancora il mio contributo». La chiusura, però, è ancora dedicata ai colori biancorossi. «Lascio una squadra che, assieme al contributo dei ragazzi e dello staff, è diventata un gruppo bellissimo», conclude Lai. «Questa è la soddisfazione più grande. Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha concesso. Ora ho bisogno di una pausa e vedremo cosa riserverà il futuro».

