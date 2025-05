È un weekend di scontri diretti, di sfide e punti che valgono doppio. La seconda giornata di ritorno inizia stasera con la serie A Élite maschile, Tevere-Ferrini vale il primo posto, attualmente nelle mani della squadra romana. Un solo punto la divide dall’imbattuta Ferrini, avvicinatasi dopo la vittoria nel derby con l’Amsicora, e la contemporanea sconfitta (la prima del campionato) della Tevere.

La squadra di Zuddas non potrà schierare lo squalificato Sulanas, apparso in ottime condizioni nel derby, espulso per un doppio giallo.

Due curiosità. La Ferrini ha il secondo miglior attacco, la Tevere segna poco (peggio ha fatto solo il Cus Cagliari) ma ha la miglior difesa.

Ha necessità di risollevarsi, l’Amsicora, dopo tre sconfitte di seguito. Il primo posto è lontano sei punti, ma il penultimo è più vicino, appena tre punti. Penultima piazza occupata dal Bonomi, e stasera a Ponte Vittorio le due squadre si sfidano, in un match che improvvisamente

l’Amsicora non può sbagliare, per non ritrovarsi invischiata in una situazione non prevista un mese fa.

Situazione difficile e quasi irrimediabile per il Cus Cagliari, ultimo e un solo punto all’attivo. Oggi al “Maxia” riceve il Valchisone, in serie positiva e pronto a inserirsi nella lotta per lo scudetto.

Serie A Élite femminile

È un duello sempre acceso, quello tra Amsicora e Lorenzoni Brà, domani mattina a Ponte Vittorio potrebbe esserlo ancora di più.

L’Amsicora in questa fase non ha rivali, è prima con sei punti di vantaggio sulla seconda, la Lorenzoni è indietro avendo risposato domenica scorsa. Non può quindi sbagliare. Ma l’Amsicora di questi tempi non lascia spazio a nessuno. Turno di riposo per la Ferrini.

Serie A1 maschile

Butterfly Roma-HT Sardegna è la partita che potrebbe regalare con netto anticipo il ritorno nella Élite della squadra romana, prima a punteggio pieno con otto punti di vantaggio sulla squadra di Uras, seconda. Che attraversa comunque un buon momento e non è disposta a fare da comparsa. La Juvenilia Uras cerca contro il Potenza Picena, stasera al Comunale, una vittoria che potrebbe significare la salvezza.

