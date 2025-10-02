Il Tennis club Porto Torres protagonista a San Gregorio di Catania in Sicilia, la località che ha ospitato nel weekend appena trascorso la fase nazionale della Coppa Italia Tpra riservata a giocatori di livello amatoriale.

Nelle quattro categorie di gioco (Oro maschile femminile e Argento maschile femminile), il nostro Tennis Club campione regionale in tre categorie (Oro M, Argento M e Oro F) ha affrontato la trasferta siciliana con oltre trenta componenti ed hanno conquistato la simpatia degli organizzatori della Fitp come gruppo più numeroso proveniente dalle varie regioni di tutta Italia.

Nella categoria Oro maschile i giocatori del Tc Porto Torres hanno sfiorato l’impresa di qualificarsi per la finalissima, negli ottavi di finale hanno battuto agevolmente i liguri del Tennis Park per 2-1, con il risultato ottenuto da Giacomo Masala che ha superato un 3.5 fresco di promozione nella terza categoria. Efisio Pia ha completato l’opera vincendo il secondo singolare con facilità.

A punteggio acquisito il doppio se lo sono aggiudicati i genovesi. Nei quarti di finale altro successo contro i laziali denominati I Gladiatori per 2-0, portiamo a casa i due singolari con le vittorie di Efisio Pia e Claudio Caria che hanno garantito l’ingresso in semifinale contro i pugliesi del Trani. In semi nel primo singolare Efisio Pia porta avanti i colori rossoblù per 1-0 chiudendo da imbattuto nella tre giorni in terra siciliana, mentre il secondo singolare e il doppio sono appannaggio degli avversari che conquistano la finale e il titolo nazionale. Il Tc Porto Torres A chiude fra le prime quattro d’Italia.

