Atletico Cagliari, Bonorva, Lanusei, Terralba, Usinese, Coghinas, Guspini e Buddusò sono le otto squadre che accedono ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozione.

L’Atletico Cagliari ha sconfitto (2-0) ed eliminato il Selargius dopo il match di andata chiusosi in parità (1-1). Le reti di Montisci e Caddeo. Parità (1-1) tra Macomerese e Bonorva. Passano Meloni e compagni grazie al successo (3-1) nei primi ’90. Il Bonorva è passato in vantaggio con Giuseppe Meloni, poi il pari firmato da Giachero.

Il derby ogliastrino va al Lanusei che, grazie alla doppietta di Martins, supera (2-0) il Tortolì dopo il 2-2 in gara uno.

Il Terralba, già forte della vittoria (1-0) dell’andata, vince (1-2) in rimonta sul campo dell’Ovodda e va avanti. Patteri porta in vantaggio l’Ovodda, Ciarnello pareggia e Ramos firma il sorpasso.

L’Usinese perde (1-2) contro il Lanteri ma conquista i quarti già ipotecati all’andata (1-4). Per i rossoblù rete di Guelo, per i sassaresi doppietta di Ruzzu.

Termina 3-3 Coghinas-Luogosanto. Passano i padroni di casa in virtù del successo (1-2) del 9 ottobre scorso. Per il Luogosanto a segno Cosseddu, Fink e Mossa. Per i rossoblù Mateucci, Seu e Doukar.

Il Guspini di Cristian Dessì ha travolto (1-5) l’Uta. Le marcature dei biancorossi di Medda, Cardia (doppietta), Chessa e Montesuelli. Per l’Uta la firma è di Minà.

Infinie, il Buddusò ha eliminato il Tuttavista vincendo sia all’andata (1-3) che al ritorno.

© Riproduzione riservata