Coppa Italia Promozione, l'Arborea passa il primo turno contro la TharrosTermina 1-1 la sfida del Comunale di Oristano
Basta un pareggio all’Arborea per passare il primo turno di Coppa Italia di Promozione di calcio contro la Tharros. Termina 1-1, infatti, la sfida del Comunale di Oristano. L’undici allenato da Nicola Battolu, in virtù della vittoria per 4-2 nel corso della gara di andata, accede così agli ottavi di finale della competizione. Le reti sono state realizzate una per tempo. Ospiti avanti al 25’ del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cicu di testa indirizza forte a rete, Grotta è miracoloso nel respingere la palla ma sui piedi di Szafran che deposita in rete sottomisura.
Nella ripresa il pareggio dei padroni di casa arriva al 7’, quando su un contatto tra Nicola Orrù e Perilli il direttore di gara decreta il penalty; dagli 11 metri Lonis non sbaglia spiazzando Stevanato. Oltre a essere il primo impegno ufficiale, il doppio confronto è stato utile per le due squadre in vista dell’esordio nel girone A, in programma domenica.
L’Arborea sarà impegnato in casa contro il Castiadas mentre la Tharros andrà a far visita al Samugheo.