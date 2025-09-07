Stabilite le squadre che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione.

Al termine dei tre triangolari passano il turno Castiadas, Bosa e Selargius. Il Castiadas ha espugnato (0-2) il campo dello Jerzu, il Bosa quello del Thiesi (1-3). Il Selargius ha superato (3-0) tra le mura amiche il Vecchio Borgo Sant’Elia.

Attraverso gli accoppiamenti hanno passato il turno Li Punti, Coghinas, Terralba, Alghero, Tonara, Usinese, Uta e Guspini.

I risultati: Campanedda-Li Punti 0-0 (andata 2-2)- va avanti il Punti dopo i rigori (2-4), Coghinas-Castelsardo 2-1(1-1), Freccia Parte Montis-Terralba 1-4 (3-1), San Giorgio Perfugas-Alghero 0-1 (1-6), Tonara-Ovodda 3-2 (2-2), Usinese-Stintino 2-0 (0-0) e Uta-Cus Cagliari 4-3 (1-1) e Villacidrese-Guspini 2-2 (2-3).

Posticipata al 9 settembre, alle 19, Tharros-Arborea.

