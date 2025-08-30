Tra le gare del weekend valevoli per il primo turno di Coppa Italia di Promozione, spicca anche il derby dell’oristanese tra Terralba Francesco Bellu e Freccia Parte Montis Mogoro, all'esordio nella categoria. La sfida è prevista domani, alle 17, sul campo in sintetico del “Remiglio Corda” di Terralba.

Terralba. La compagine allenata da Daniele Porcu si presenta all’esordio sotto il segno della continuità. Tante le conferme in rosa, completata con alcuni innesti mirati. Le novità sono Fabio Toro (la scorsa stagione alla Villacidrese e una carriera importante tra serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria) e Lorenzo Manzato (ex Tharros) in porta, Andrea Iesu, dal Sant’Elena, e Andrea Sanna, dal Monastir, nel reparto avanzato. Tra le conferme, invece, da segnalare quelle di Luca e Andrea Orrù, Alessandro Lasi, Manuel Uliana, Sebastian La Macchia, Manuele Porru, Maximiliano Ciarniello, Claudio Corda, Ivan Frongia, Alberto Atzori e Nicolas Pitzalis.

Freccia Parte Montis. La matricola mogorese, guidata da Giancarlo Boi, si presenta all’appuntamento con grande entusiasmo. Dopo le numerose conferme nel gruppo che tanto ha ben figurato in Prima Categoria, sono arrivati anche diversi volti nuovi. La neo-promossa in Promozione, infatti, ha ufficializzato nelle scorse settimane gli acquisti di Davide Cancedda (ex Monreale, Arbus e Don Bosco Guspini), che andrà a rinforzare il reparto avanzato, di Andrea Mereu, difensore, nelle ultime due stagioni impegnato con la maglia della Tharros, Alberto Mereu, ex Tharros, e Mattia Vargiu, ex Arborea e il ritorno di Manuel Maccioni.

