Cambia di nuovo il programma della Coppa Italia di Promozione, che prenderà il via questo weekend dal primo turno. Modificato di nuovo l'ordine delle partite fra Ovodda e Tonara, con andata a Ovodda e ritorno a Tonara. Il Bonorva giocherà l'andata in casa contro il Bosa, ritorno a campo invertito sabato 7 settembre alle ore 17. Nei match di ritorno anticipa anche Lanteri Sassari-Sennori, sempre sabato 7 ma alle 18. Domani si parte con due anticipi: Stintino-Usinese alle 17.30 e proprio Sennori-Lanteri Sassari, alle 18.30.

Gli incontri. Tra le sfide con andata e ritorno, domenica si giocano alle 17 Bonorva-Bosa, Buddusò-Atletico Bono, Lanusei-Baunese (gli ospiti sono l'unica squadra di Prima Categoria che partecipa alla Coppa Italia Promozione), Coghinas-Castelsardo, Idolo-Tortolì, Macomerese-Abbasanta, Ovodda-Tonara e Siniscola-Tuttavista Galtellì. Alle 18 prenderà il via Arzachena-Luogosanto. I cinque triangolari sono tutti domenica alle 17: Pirri-Atletico Cagliari (riposa il CUS Cagliari), Castiadas-Sant'Elena (riposa il Selargius), Guspini-Villacidrese (riposa l'Orrolese), Terralba-Arborea (riposa la Tharros) e Uta-Villamassargia (riposa l'Atletico Masainas). Mercoledì 4 si gioca la seconda giornata dei triangolari: in campo chi riposa domenica con la perdente del primo incontro (o, in caso di pareggio, la squadra che ha giocato in casa). Domenica 8 la terza e ultima giornata dei triangolari (passa la prima di ogni girone) e il ritorno degli accoppiamenti.

© Riproduzione riservata