La Coppa Italia Promozione cerca il successore del Monastir, che lo scorso 18 maggio ha vinto il torneo in finale ad Abbasanta contro la Lanteri Sassari (1-2 ai tempi supplementari) ma ovviamente non potrà difenderlo visto che giocherà in Eccellenza. Saranno 37 le squadre al via: le 36 aventi diritto più la Baunese, unica aggiunta dalla Prima Categoria.

Il programma. Il primo turno si compone con cinque triangolari e undici accoppiamenti. Nelle gare secche (andata domenica 1 settembre, ritorno domenica 8 settembre tutte alle ore 17) Arzachena-Luogosanto, Coghinas-Castelsardo, Sennori-Lanteri Sassari, Stintino-Usinese, Buddusò-Atletico Bono, Siniscola-Tuttavista, Bosa-Bonorva, Macomerese-Abbasanta, Ovodda-Tonara, Idolo-Tortolì e Lanusei-Baunese. Nei triangolari Castiadas-Sant'Elena (riposa il Selargius), Pirri-Atletico Cagliari (riposa il CUS Cagliari), Uta-Villamassargia (riposa l'Atletico Masainas), Guspini-Villacidrese (riposa l'Orrolese) e Terralba-Arborea (riposa la Tharros). La prima giornata si gioca domenica 1 settembre, mercoledì 4 in campo chi riposava alla prima e la perdente del primo incontro (o, in caso di pareggio, la squadra in casa), domenica 8 la gara rimanente (tutte alle 17). Passa la prima di ogni girone, in caso di parità di punti si contano differenza reti, gol segnati ed eventualmente sorteggio (quest'ultimo si fa anche in caso di completo arrivo in parità a tre). I quarti sono il 9 e 23 ottobre (andata e ritorno, alle 16), semifinali (andata e ritorno) e finale (gara secca in campo neutro) con date da definire.

