Vincono Guspini e Ossese, Nelle gare di andata delle semifinali di Coppa Italia non sono mancate le sorprese. Il Castiadas, in piena crisi e soprattutto di astinenza in avanti (il bomber Villa è indisponibile da diverse settimane), è stato battuto il casa dall'ex Fernandez, autore del gol del successo della sua squadra al termine di un'azione corale al 30' di gioco. Il Castiadas ha più volte sfiorato il pari, ma anche il Guspini ha mancato in alcune occasioni la rete del raddoppio. Da ricordare che le due squadre sono scese in campo prive di diversi titolari. L'Ossese ha invece piegato il Taloro per 2-1 con una doppietta di Contini. Per il Taloro, gol di Falchi.

