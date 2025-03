Altra giornata intensa al PalaTriccoli di Jesi per i tre sardi militanti nella Serie A di futsal. Questa sera si disputeranno le semifinali che vedranno impegnati Riccardo Siddi e la sua Ecocity Genzano contro la Meta Catania di Michele Podda (ore 18:30) e Lorenzo Etzi assieme alla Feldi Eboli contro il Don Peppe Napoli (ore 21), in un derby tutto campano.

Due sfide importanti e complicate, con tre talenti isolani in campo, legati da una bella amicizia e tutti con un passato alla Leonardo C5.

Un grande vanto per una ragione intera che continua a farsi spazio nel mondo del calcio a 5 italiano. Ma che partite saranno quelle di stasera? «Sarà una bellissima partita, siamo due grandi squadre e lo si è visto già nei quarti. Con l’uscita del portiere loro sono molto pericolosi ma noi ci siamo preparati bene per questo, sarebbe bellissimo vincere la Coppa.

Giocare contro Michele sarà una grande emozione, sarebbe la primissima volta che ci sfidiamo davvero in campo e da una parte, forse sarà pure strano essere avversari. Spero di avere il mio spazio in semifinale perché sono molto motivato e concentrato per questa gara», queste le parole di Siddi.

La stessa domanda non poteva che essere fatta anche a Podda che, dopo la vittoria dello Scudetto nella passata stagione, della SuperCoppa e l'esperienza Champions, potrebbe mettere la ciliegina sulla torta con questa Coppa Italia: «Sarà un match durissimo come i quarti di finali e tutte le altre partite di questa competizione, molto equilibrata tra due squadre composte da tanti campioni e vincerà davvero chi sbaglierà meno. Il fatto di sfidare Riccardo è super emozionante, quasi un sogno che si realizza. È quello che abbiamo sempre sperato mentre crescevamo insieme alla Leonardo. Sicuramente sarebbe meglio giocare nella stessa squadra ma è fantastico che accada anche in questo modo. Mi auguro che, a prescindere dal risultato e da chi andrà in finale domani, entrambi possiamo toglierci tante soddisfazioni».

E mentre due amici battaglieranno l'uno contro l'altro, il terzo, Etzi, si gusterà l'incontro dalle tribune, proiettandosi verso la compagine vesuviana: «Contro il Napoli ci sarà da sudare, perché non solo è una semifinale ma è anche un derby, e si sa che i derby hanno sempre un altro valore. Loro hanno tanti campioni abituati a questo tipo di competizioni. Ecocity-Meta? Penso che sarà uno scontro davvero spettacolare e che la Meta avrà la meglio, ma faccio il tifo per entrambi i miei amici e faccio loro i miei in bocca al lupo».

