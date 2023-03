Se in occasione dello scontro diretto con l’Imolese l’Olbia ritroverà Biancu, assente nella vittoriosa trasferta di Gubbio per squalifica, in panchina dovrà rinunciare a Occhiuzzi, fermato dal giudice sportivo per un turno per somma di ammonizioni.

L’allenatore dei bianchi verrà dunque sostituito a bordo campo dal vice Castricato, al rientro, come Biancu, dalla squalifica. Da valutare, poi, l’infortunio alla spalla destra di Travaglini, uscito a Gubbio dopo 25’ in seguito a uno scontro di gioco.

Per il resto, gruppo al completo e molto motivato in vista di una sfida in cui i punti peseranno il doppio. Sconfitta all’andata 1-0 con gol di Contini, la cenerentola Imolese non vive un buon momento, sul piano dei risultati e a livello societario, e arriverà al “Nespoli” sabato priva di due giocatori, gli squalificati Bensaja e Simeri, titolare quest’ultimo in attacco dal suo arrivo a gennaio dal Monopoli e a segno 4 volte nelle ultime 7 giornate.

Ma guai a sottovalutare la formazione romagnola: a 8 giornate dalla fine del campionato, la conferma della Serie C, per Ragatzu e soci, passa anche e soprattutto da queste partite.

