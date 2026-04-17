Due partite alla fine del campionato di Eccellenza, due finali per evitare la post season a cominciare dalla sfida casalinga col Taloro Gavoi, in cui il Santa Teresa si gioca la possibilità di rientrare in corsa per la salvezza diretta.

Domenica la squadra di Fabio Levacovich, terzultima a quota 31, andrà a caccia di punti pesanti contro una formazione che ha già festeggiato la conferma della categoria, e che all’andata fu sconfitta a domicilio 1-2 (doppietta di Siamparelli). Guai, però, a sottovalutare le motivazioni dell’avversario. “Non inganni che siano salvi: non verranno in Gallura in gita di piacere”, avverte Levacovich.

L’allenatore del Santa Teresa spiega: “Il Taloro è una squadra forte, smaliziata e fisica, da parte nostra sarà importante l’approccio e la determinazione nel voler conquistare i 3 punti”. E interrompere, così, un digiuno che dura da tre turni. “A Iglesias abbiamo perso per un gol subito su un calcio d’angolo regalato: il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto considerato che nel primo tempo abbiamo avuto l’occasione per passare in vantaggio e nel recupero la possibilità di pareggiare”, ricorda il tecnico sassarese.

“La prestazione è stata migliore di quella del derby con l’Ilvamaddalena, contro la quale abbiamo pagato, forse, anche la delusione per la sconfitta col Calangianus, ma evidentemente non è bastata. I ragazzi sanno quanto ci giochiamo contro il Taloro: in settimana li ho visti bene, determinati a voler raggiungere la salvezza”. Con un risultato importante i biancocelesti hanno la possibilità di fare un balzo fuori dai playout in una domenica impegnativa anche per le antagoniste dirette, per andare a giocarsi tutto all’ultimo turno in casa dell’Atletico Uri. “Ma se non vinci contro il Taloro – sottolinea Levacovich – pensare ai risultati degli altri è inutile: adesso prendiamoci questi 3 punti, poi penseremo all’Atletico Uri”.

Squadre in campo allo stadio Buoncammino alle 16: Santa Teresa-Taloro Gavoi sarà diretta dall’arbitro Gabriele Sari della sezione di Alghero assistito da Antonio Carbini di Olbia e Luigi Antonio Urtis di Sassari.

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