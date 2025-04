Bruno Perra confermato presidente del Coni Sardegna per il prossimo quadriennio. Alle elezioni territoriali hanno partecipato tutte le componenti del mondo sportivo sardo.

Di persona o per delega erano presenti 56 votanti su 57 aventi diritto al voto: il presidente uscente ha ottenuto 54 preferenze ed è stato dunque confermato al vertice del movimento per il periodo che arriverà fino a Los Angeles 2028.

Eletti anche i membri della Giunta del Coni Sardegna che affiancheranno il presidente: sono Stefania Soro, Corrado Giuseppe Fara e Giovanni Sarti in rappresentanza delle federazioni, Danilo Russu per le discipline associate, Corrado Pani per gli enti di promozione sportiva, Gianluca Franco Lilliu per i tecnici e Antonella Stara per gli atleti.

