Con un super Giordano, la Confelici Cagliari manda al tappeto il Bramante Pesaro a Monte Mixi (71-67) e porta a casa il primo successo nella Poule Gold della Serie B Interregionale.

Dopo aver sofferto nella prima metà di gara, i rossoblù di Manca sono stati presi per mano dall'argentino, che con un clamoroso 9/15 dall'arco (in buona parte maturato nel terzo periodo) ha girato l'inerzia del match consegnandola ai suoi, abili a produrre l'allungo decisivo nell'ultimo quarto. Decisive, ai fini del successo cagliaritano, anche le prestazioni di Potì e Maresca, mentre dall'altra parte non sono bastati Stefani e Rinaldi (21 a testa).

La gara. Buon piglio in avvio per gli esperini, che dopo pochi minuti sono già sopra di 5 lunghezze. L’esterno ospite Rinaldi ha subito impatto dal perimetro e favorisce il sorpasso dei suoi al 10' sul 20-18.

Il buon momento dei pesaresi prosegue con un break di 8-0 che vale il primo vantaggio in doppia cifra (28-18). La Confelici fatica a imbastire una risposta, allora il Bramante si affida al solito Rinaldi per toccare anche il +13 prima di chiudere la prima metà di gara avanti sul 41-32.

La reazione dell’Esperia è veemente e arriva subito dopo il rientro in campo: Giordano si scatena dall’arco e sigla in un amen il -1. Il cambio d’inerzia sembra a portata di mano, ma il Bramante trova inizialmente le armi per proteggersi grazie ai canestri di Nicolini. A cavallo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo periodo, però, la sfida cambia definitivamente storia: la Confelici impatta a 63 con una tripla di Potì e poi sorpassa grazie a Maresca. I cagliaritani prendono in mano le redini e volano via, rendendo vani gli ultimi tentativi di rientro avversari.

Esperia-Bramante 71-67

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 2, Cabriolu, Giordano 29, Potì 16, Villani ne, Thiam 4, Picciau 2, Locci 4, Maresca 14, Sanna. Allenatore F. Manca

Bramante Pesaro: Crescenzi ne, Ricci ne, Sgarzini 4, Ferretti ne, Ferri, Nicolini 14, Centis 2, Rinaldi 21, Stefani 21, Panzieri 5, Lanci ne. Allenatore Barilla

Parziali: 18-20; 32-41; 58-59

© Riproduzione riservata