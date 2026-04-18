Una vittoria che pesa, per qualità e significato. Al PalaPirastu, l'Esperia supera la capolista di B Interregionale Carver Cinecittà per 73-67 al termine di una gara intensa, ricca di cambi di inerzia e indicazioni utili in vista dell'imminente post season.

Contro una delle squadre più solide del girone, la formazione di Federico Manca ha mostrato maturità e profondità, riuscendo a restare dentro la partita anche nei momenti più complicati. L’avvio è stato equilibrato e ad alto ritmo, con attacchi efficaci su entrambi i lati e un primo quarto giocato senza troppi tatticismi. Nel secondo periodo, però, l’Esperia ha cambiato marcia, trovando maggiore continuità vicino a canestro e costruendo il primo vero strappo, arrivando anche in doppia cifra di vantaggio prima dell’intervallo.

La Carver, come prevedibile, ha reagito nella ripresa, tornando a contatto grazie alla qualità dei suoi interpreti e riportando la sfida sui binari dell’equilibrio. Il finale di terzo quarto ha visto gli ospiti rientrare completamente, preparando un ultimo periodo combattuto e nervoso. Nel momento decisivo, però, i cagliaritani hanno avuto più lucidità. Dopo un avvio di quarto favorevole ai romani, l’Esperia ha ritrovato compattezza difensiva e soluzioni offensive nei momenti chiave, ribaltando ancora l’inerzia con le giocate dei suoi uomini più rappresentativi. Il break prodotto negli ultimi minuti ha fatto la differenza, permettendo ai rossoblù di controllare il finale e chiudere la gara davanti al proprio pubblico.

Esperia-Carver 73-67

Confelici Carni Cagliari: Porcu ne, N. Manca ne, Cabriolu 3, Giordano 11, Potì 12, Frattoni 7, Thiam 9, Picciau 2, Locci 6, Pili 8, Morgillo 15. Allenatore F. Manca

Carver Roma: Orman, Scianaro 11, Busca 16, Taflaj ne, Lucarelli 6, Martino 9, Maiolo 5, Galli 13, Converso 7, Colagrossi. Allenatore Tretta

Parziali: 26-23; 46-34; 56-56

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