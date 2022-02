Ennesimo colpo della Raimond Sassari, che si rinforza ulteriormente con l’arrivo dal Brixen del portiere azzurro Valerio Sampaolo. In vista della seconda parte dell’A1 maschile di pallamano, che si chiuderà con l’assegnazione dello scudetto, e dell’imminente partecipazione alla Final8 di Coppa Italia, altro obiettivo nel mirino dei turritani, la società guidata da Luana Morreale è riuscita a regalare un altro asso nella manica a coach Luigi Passino.

L’estremo difensore trentacinquenne va a arricchire la sezione “portieri” in cui già campeggiano i nomi di Spanu e Leban e metterà a disposizione della Raimond tutta l’esperienza maturata nel Pressano, nel Comversano, nel Bologna United e in nazionale, dove è stato protagonista anche negli ultimi impegni valevoli per le qualificazioni mondiali.

“Dopo l’arrivo di Tabanguet si è presentata questa occasione e non ce lo siamo fatto ripetere due volte. Sampaolo è un portiere di livello eccelso”, ha commentato entusiasta il ds rossoblù Andrea Giordo.

A1 Maschile e Coppa Italia. Nell’ultima di campionato, la 2ª di ritorno dell’A1 maschile, la Raimond ha osservato un turno di riposo che è stato sfruttato dal Conversano per strappare ai sassaresi la seconda posizione in classifica. Un fatto che non preoccupa, visto che Mbaye e compagni hanno raccolto 21 punti in 13 partite, un punti in meno del Conversano e quattro in meno del Fasano, seconda e prima che hanno però giocato un incontro in più.

In questo momento, la squadra di coach Passino è già focalizzata sulla Final8 di Coppa Italia, che si disputerà a Salsomaggiore Terme dal 3 al 6 febbraio. I sassaresi debutteranno nei quarti giovedì 3 alle 16 contro il Bolzano e, in caso di vittoria, sfideranno in semifinale (prevista alle 16 di sabato 5), la vincitrice del match Pressano-Merano, che si giocherà alle 20.30 di venerdì 4. La finalissima e la “finalina” si disputeranno invece nella giornata di domenica.

Gli altri campionati. In A2 maschile brilla la Verdeazzurro, che non ha arrestato la propria corsa e, a Follonica, si è imposta 30-37 su un’avversaria insidiosa che, in caso di vittoria, l’avrebbe agganciata. I sassaresi, invece, hanno fatto bottino pieno e sono rimasti al quarto posto nel girone B, a una sola lunghezza dal Teramo, terzo.

Le prime gare del 2022 dell’A2 femminile non hanno regalato altrettante soddisfazioni alle due portacolori sarde scese in campo domenica. L’Handball Selargius, decimato da Covid e infortuni, è stato sconfitto a 43-17 a Cassano Magnago dopo aver chiuso la prima frazione sotto 19-9. Alle selargine non sono bastate le 11 marcature siglate dall’ex Hac Nuoro, Maria Murgia, miglior realizzatrice dell’incontro. A segno anche Giovanna Marrocu (4), Sonia Mossa (1) e Giada Sitzia (1).

Sconfitta amara anche per la Lions Sassari, battuta 32-23 (14-9 p.t.) da un Leno reso ancora più insidioso dalla presenza di diverse giocatrici di A1, tra cui la forte nuorese Martina Sitzia. Bene, tra le “leonesse”, Ndiaye, Leida (5 reti a testa) e Mazzitelli (4), e i due portieri. “Buon primo tempo, di partita in partita cercheremo di fare sempre meglio. Nonostante tutto, sono contenta del lavoro fatto mie giocatrici”, ha commentato la coach Zucchi Pastor.

Il Selargius resta ultimo a -3, le sassaresi sono ferme a quota 4 con Ferrarin e la Città del Redentore, che lo scorso weekend è rimasta ai box e debutterà il prossimo contro il Cassano Magnago.

© Riproduzione riservata