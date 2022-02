Le due portacolori sarde dell’A2 femminile di basket torneranno in campo nel pomeriggio di sabato, entrambe desiderose di cancellare le sconfitte subite per mano della neopromossa Matelica. Il Cus Cagliari, che dopo il 60-55 incassato dalle marchigiane lo scorso weekend era rimasto a riposo forzato dopo l’improvviso rinvio del match interno contro l’Amatori Savona, proverà a ritrovare il sorriso, sempre a Sa Duchessa, ma nell’impegno serale (19.15) col Battipaglia, che in 14 gare disputate ha raccolto 10 punti, 2 in meno delle universitarie.

La Techfind Selargius non giocava una partita ufficiale dal 18 dicembre, quando si arrese al Valdarno per 74-58, e dopo aver attraversato l’uragano Covid, sabato scorso è tornata sul parquet di casa, dove il Matelica si è imposto 54-62. Alle giallonere è mancato il giusto approccio mentale e, anche se hanno provato a rimediare in corsa, lo sforzo non è bastato. Adesso penserà a riscattarsi con la vice capolista Firenze, di scena a Selargius alle 18.

Recuperare la forma. “Le avversarie hanno fatto una partita incredibile, gli riusciva tutto bene anche perché glielo abbiamo permesso, invece a noi andava tutto storto. Sapevamo che, dopo uno stop così lungo non sarebbe stato facile riprendere al 100%, eravamo disabituati al confronto e ne abbiamo pagato le conseguenze”, ha spiegato il coach selargino Roberto Fioretto. “Prima dell’incontro con le marchigiane non avevamo potuto allenarci al massimo dell’intensità, anche se le ragazze delle giovanili ci hanno dato una grossa mano. Adesso stiamo aumentando i ritmi e sappiamo che dobbiamo dare tutti qualcosa in più per tornare a essere quelli di due mesi fa. Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo la consapevolezza di aver sbagliato l’approccio e stiamo lavorando con grande ottimismo per recuperare lo stato di forma, cosa che al momento è la nostra priorità”.

Equilibrio. Il campionato è molto equilibrato e il San Salvatore ha già raccolto 12 punti in 11 partite: “A parte le prime due, Valdarno e La Spezia, che forse hanno qualcosa in più, le altre squadre se la giocano. Io sono soddisfatto del gruppo che ho a disposizione, a volte ci rendiamo conto che potrebbe servire una rotazione in più nel reparto delle lunghe, ma non ci sono grandi nomi in giro e soprattutto abbiamo raggiunto il nostro equilibrio e andiamo avanti così, certi di poter sempre migliorare”, aggiunge il tecnico giallonero.

I recuperi. La Techfind deve ancora recuperare quattro incontri. Quello in trasferta con l’Umbertide si giocherà giovedì 10 alle 15.30, mentre il match interno con Nico Basket verrà recuperato il 16 febbraio alle 15. La società è al lavoro per fissare anche il recupero col Patti e, a seguire, si penserà a quello con La Spezia, match che a differenza dei precedenti è del girone di ritorno quindi consente tempi più lunghi per individuare una data utile.

