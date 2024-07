Il Pula annuncia ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all'allenatore Claudio Serra.

Da calciatore il nuovo mister ha giocato con la Villacidrese in Serie D e poi con Tharros e Nuova Monreale in Eccellenza, Sanluri, Villanova Tulo e Vecchi Borgo Sant’ELia in Promozione, per concludere la carriera nel suo paese natale, Gesturi.

E proprio a Gesturi ha poi iniziato la sua carriera da allenatore, facendo molto bene.

«L’unica promessa che mi sento di fare - ha detto Serra - è che sia io che i ragazzi daremo il massimo, poi come sempre parlerà il campo».

Tra i giocatori è probabile la conferma del difensore Roberto Palmas. La società è sul mercato.

