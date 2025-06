È Claudio Bonomi il nuovo allenatore della Nuorese. L'annuncio arriva da parte della società verdazzurra, che si affida all'ex centrocampista fra le altre di Castel di Sangro, Empoli, Torino, Sampdoria. Per lui si tratta di un ritorno in Sardegna: nel 2023-2024 aveva guidato, sempre in Eccellenza, il Barisardo portandolo al settimo posto in classifica. Nella stagione appena conclusa era subentrato in corsa, da dicembre, all'Olympia Agnonese nell'Eccellenza del Molise.

«Colpiti dal suo entusiasmo e la sua voglia di conoscere e valorizzare i nostri giovani, Claudio Bonomi è il primo tassello della Nuorese che stiamo costruendo, nei prossimi giorni sarà in città per iniziare a lavorare con noi», le parole del presidente verdazzurro Gianni Pittorra.

Bonomi sostituisce Ivan Cirinà, che aveva ottenuto risultati positivi nell'ultimo campionato ma che –nonostante la volontà di società e allenatore – non ha potuto proseguire in panchina per cause di forza maggiore. Con lui la Nuorese ha chiuso il torneo al sesto posto, con 42 punti.

